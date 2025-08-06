Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
06 августа 2025 в 18:25

Дом Москвы в Риге выставлен на аукцион в восьмой раз

Власти Латвии в восьмой раз выставили на аукцион Дом Москвы в Риге

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press/Global Look Press

Власти Латвии в восьмой раз выставили на аукцион конфискованный Дом Москвы в Риге, передает портал латвийского гостелерадио LSM. Стартовая цена установлена на уровне €2,14 млн (199 млн рублей), при этом первоначальная была €3,57 млн (332 млн рублей).

В декабре 2023 года представители латвийских спецслужб ворвались в здание Дома Москвы, отобрали у сотрудников средства связи, провели допросы и описали имущество. В январе 2024 года парламент прибалтийской страны утвердил конфискацию Дома Москвы. Позже в посольстве России в Латвии сообщили, что соответствующий закон является актом государственного грабежа.

Представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что власти страны и всех участников торгов ждут уголовно-правовые последствия. Дипломат напомнила, что здание принадлежит России и не может быть присвоено без ее согласия.

Тем временем появилась информация, что финские власти за первые шесть месяцев 2025 года депортировали из страны 90 российских граждан, причем 16 из них — под полицейским конвоем. Общее количество выдворенных иностранцев составило 1,4 тысячи человек, что на 31,7% превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

Рига
происшествия
аукционы
Латвия
