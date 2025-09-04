Богомаз сообщил о новой атаке ВСУ на приграничье Богомаз: сотрудница фермы пострадала при атаке ВСУ на Брянскую область

Сотрудница фермы агропромышленного холдинга «Мираторг» в приграничном районе Брянской области пострадала при атаке ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, украинские FPV-дроны атаковали село Куршановичи.

В результате целенаправленного удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, ранена сотрудник предприятия. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь, — написал Богомаз.

Другой беспилотник ударил по продовольственному магазину в районе. Сброс боеприпаса с дрона полностью уничтожил здание. Сейчас на месте происшествия работают представители профильных служб.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник атаковал территорию между деревней Обеста и селом Локоть Рыльского района. В результате атаки ранение получил 58-летний мирный житель. В состоянии средней степени тяжести его доставили в Курскую областную больницу.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жительница Шебекино получила баротравму в результате атаки ВСУ. По его словам, в населенном пункте посечены кровли четырех домов, также повреждены автомобиль и хозпостройки.