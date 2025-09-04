Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 сентября 2025 в 20:59

Богомаз сообщил о новой атаке ВСУ на приграничье

Богомаз: сотрудница фермы пострадала при атаке ВСУ на Брянскую область

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Сотрудница фермы агропромышленного холдинга «Мираторг» в приграничном районе Брянской области пострадала при атаке ВСУ, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. По его словам, украинские FPV-дроны атаковали село Куршановичи.

В результате целенаправленного удара по территории АПХ «Мираторг», к сожалению, ранена сотрудник предприятия. Женщина доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь, — написал Богомаз.

Другой беспилотник ударил по продовольственному магазину в районе. Сброс боеприпаса с дрона полностью уничтожил здание. Сейчас на месте происшествия работают представители профильных служб.

Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщал, что украинский беспилотник атаковал территорию между деревней Обеста и селом Локоть Рыльского района. В результате атаки ранение получил 58-летний мирный житель. В состоянии средней степени тяжести его доставили в Курскую областную больницу.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жительница Шебекино получила баротравму в результате атаки ВСУ. По его словам, в населенном пункте посечены кровли четырех домов, также повреждены автомобиль и хозпостройки.

Россия
Брянская область
Александр Богомаз
атаки ВСУ
пострадавшие
дроны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Греф заявил о «переукреплении» рубля
«РФ уже победила»: Алаудинов о наемниках, убийстве Зеленского и целях СВО
Глава Сбербанка раскрыл, как справляется со звонками от аферистов
Счетная палата США пришла к необычным выводам о Пентагоне
Россиян предупредили об опасной кофейной привычке
Источник в окружении Ефремова назвал настоящую причину его развода с женой
Кейт Миддлтон появилась на публике впервые после болезни
«Я его выгнала»: Любовь Успенская выставила за дверь жениха своей дочери
Беседа с Трампом о санкциях против России огорчила лидеров ЕС
Дибров воссоединился с бывшей женой
В Госдуме раскрыли истинные цели «коалиции желающих»
Аэропорт Волгограда приостановил работу
В России призвали адаптироваться к крепкому рублю
Молдавские оппозиционеры раскрыли, на что решился Кишинев в борьбе с ними
Афганистан пережил новое мощное землетрясение
Мужчина похитил девочку с пикника и сбросил с моста
«Безвиз» в Китай: сколько стоит отдых в Поднебесной, что посмотреть, дорога
260 килограммов в 15 лет: как сейчас живет самый толстый ребенок в мире
Богомаз сообщил о новой атаке ВСУ на приграничье
В Московском зоопарке скончался уникальный орангутан
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно
Общество

Необычный рецепт приготовления кабачков: легко, быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.