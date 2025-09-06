Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 13:27

Любимую скрипку Эйнштейна продадут на аукционе

Альберт Эйнштейн Альберт Эйнштейн Фото: Scherl/Global Look Press

Первую и любимую скрипку нобелевского лауреата Альберта Эйнштейна выставят на аукцион в Великобритании, пишет британское издание Telegraph. Отмечается, что физик спрятал этот музыкальный инструмент от нацистов во время Второй мировой войны.

Речь идет о скрипке с гравировкой имени «Лина», на ней ученый играл с подросткового возраста. Лот будет выставлен на продажу за 300 тысяч фунтов стерлингов (почти 33 млн рублей). На аукцион также выставят книгу по философии «Декарт и Спиноза» с подписями Эйнштейна и велосипедное седло ученого. Предполагается, что его продадут за 50 тысяч фунтов стерлингов (более 5 млн рублей).

Ранее стало известно, что на аукцион выставлен рисунок лидера группы «Кино» Виктора Цоя. Начальная цена лота составляет 1,5 млн рублей. В 1980-х годах музыкант создал произведение без названия, которое ранее хранилось в коллекции его друга, фотографа Сергея Борисова. Эксперты предполагают, что его стоимость может варьироваться от 2,5 до 6 млн рублей. Аукцион запланирован на 20 сентября.

ученые
аукционы
скрипки
Великобритания
