Россиянин пытался вывезти из страны чертежи скрипок легендарных мастеров В Москве таможенники не дали мужчине вывезти из РФ чертежи коллекционных скрипок

Домодедовские таможенники задержали россиянина, который пытался вывезти в Стамбул чертежи коллекционных скрипок XIX–XX веков, сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы. У мужчины обнаружили шесть печатных изданий, а также 16 чертежей музыкальных инструментов — копии форм и размеров скрипок Николо Амати, Джузеппе Гварнери и Антонио Страдивари.

Среди прочих ценностей в багаже у россиянина находился бумажный перфорированный ролик для механического пианино или пианолы с записью произведения Камиля Сен-Санса «Гавот», датированного 13 декабря 1905 года. Никаких разрешительных документов на вывоз товаров пассажир не предъявил. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о незаконном перемещении культурных ценностей.

Ранее сообщалось, что первую и любимую скрипку нобелевского лауреата Альберта Эйнштейна выставят на аукцион в Великобритании. Физик спрятал этот музыкальный инструмент от нацистов во время Второй мировой войны. Речь идет о скрипке с гравировкой имени «Лина», на ней ученый играл с подросткового возраста. Лот будет выставлен на продажу за 300 тыс. фунтов стерлингов (почти 33 млн рублей).