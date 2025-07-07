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07 июля 2025 в 08:53

Обнаружена украденная в конце Второй мировой войны скрипка Страдивари

NYT: украденную во время Второй мировой скрипку Страдивари обнаружили в Токио

Скрипка Антонио Страдивари Скрипка Антонио Страдивари Фото: Mike De Sisti/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Похищенная во время Второй мировой войны скрипка Страдивари, вероятно, найдена в Токио, сообщает The New York Times со ссылкой на специалиста по культурным ценностям Карлу Шапро. Скрипка Mendelssohn сделана в 1709 году, но на выставке инструмент фигурировал под названием Stella (1707 год).

Совпадение рисунка износа, вмятин и царапин не оставляет сомнений, – отметил представитель аукционного дома Tarisio.

Эксперты установили идентичность скрипки по уникальным дефектам. Куратор парижского Музея музыки Жан-Филипп Эшар счел сходство убедительным. По его словам, создать копию технически возможно, но на подлинность указывает возраст инструмента.

Ранее СМИ сообщили, что ученые из Гренобля заявили о планах раскрыть секрет волшебного звучания скрипки композитора Никколо Паганини. Для этого исследователи провели рентгеновский анализ инструмента, с помощью которого они намерены создать его точную 3D-модель, позволяющую рассмотреть детали размером до миллионной доли метра. Скрипка была изготовлена в 1743 году мастером Джузеппе Бартоломео Гварнери.

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