ВСУ подвергли массированному обстрелу поселок Михайловка в Запорожской области, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов в Telegram-канале. По его словам, к 11 утра прозвучало не менее трех взрывов.

Михайловка под огнем. <…> Бандеровцы подвергают этот райцентр в Запорожской области массированному обстрелу. На данный момент прозвучало не менее трех взрывов, — написал Рогов.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские силы ПВО продемонстрировали высокую эффективность, за неделю уничтожив более полутора тысяч украинских беспилотников. Согласно сводке ведомства, помимо дронов за отчетный период были перехвачены и другие виды вооружений — 12 управляемых авиационных бомб и 13 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.

До этого Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили катер Вооруженных сил Украины в акватории Черного моря. Судно было ликвидировано расчетами центра «Рубикон» на расстоянии 72 километров от крымского побережья. Для нанесения удара применялся беспилотный боеприпас «Ланцет».