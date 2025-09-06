Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 12:48

Спецназ «Днепра» раскрыл детали зачистки Антоновского моста

ВС России уничтожили украинскую ДРГ на Антоновском мосту

МО РФ в зоне СВО МО РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Спецназ группировки «Днепр» уничтожил диверсионно-разведывательную группу ВСУ, занявшую технический тоннель на Антоновском мосту, сообщает РИА Новости со ссылкой на участников операции. Для подготовки и отработки действий спецназа в кратчайшие сроки был сооружен макет моста, который бойцам предстояло взять штурмом. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Часть из них пытались убежать, расчеты БПЛА их догнали... Все уничтожены, — рассказал разведчик с позывным Дондос.

Бойцы проникли на объект через разрушенные опоры. Противник численностью 12 человек укрепился в тоннеле на высоте 15–25 метров, заминировал подступы и создал баррикады. Его поддерживали беспилотники, артиллерия и минометы. Российских спецназовцев прикрывали свои ударные БПЛА. Враг был полностью ликвидирован, потерь среди российских военных нет.

Ранее сообщалось, что мобилизованные украинские военнослужащие с серьезными отклонениями по здоровью направляются в так называемые роты смерти. По данным источников в российских силовых структурах, такие подразделения используются для отвлечения внимания противника во время штурмов.

мосты
ВС РФ
ВСУ
разведки
