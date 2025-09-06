Чиновники в США выступили против скандального переименования Пентагона

В американской администрации и Пентагоне недовольны решением президента Дональда Трампа переименовать военное ведомство, передает издание Politico. Чиновники выступают против из-за высокой стоимости ребрендинга.

По словам аналитиков, из-за переименования Пентагона в Министерство войны сотрудникам придется заменить печати на 700 тысячах объектов в 40 странах. Также потребуется обновить бланки шести ведомств и даже заменить салфетки в столовой. Противники идеи считают, что переименование лишь укрепит антиамериканскую пропаганду.

Хуже того, наши противники могут использовать это, чтобы представить США как разжигателя войны и угрозу мировой стабильности, — подчеркнул один из бывших сотрудников Пентагона в беседе с журналистами.

Ранее Трамп отметил, что новое название военного ведомства более точно соответствует реальному положению дел в международной политике. Прежнее наименование политик считает излишне либеральным.

Историческое название «министерство войны» использовалось в США с 1789 по 1947 год. В 1947 году «министерство войны» было преобразовано в национальное военное ведомство. В 1949 году оно было переименовано в Министерство обороны США.