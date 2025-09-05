«Министерство войны»: Трамп принял скандальное решение Трамп переименовал Минобороны в Министерство войны на время своего срока

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подписал указ о переименовании Министерства обороны страны. Согласно документу, на период его президентства ведомство будет носить название Министерство войны.

У нас будет Министерство войны и глава Министерства войны, — указал Трамп.

Он обратил внимание, что новое наименование более точно соответствует реальному положению дел в международной политике и характеру деятельности ведомства. Прежнее название политик считает излишне либеральным.

С иной точкой зрения выступил действующий глава Пентагона Пит Хегсет. Он напомнил, что с момента переименования Военного департамента в Министерство обороны в 1947 году Соединенные Штаты не одержали победы ни в одном крупном вооруженном конфликте.

Ранее сообщалось, что историческое название «министерство войны» использовалось в США с 1789 по 1947 год. В 1947 году «министерство войны» было преобразовано в национальное военное ведомство. В 1949 году оно было переименовано в Министерство обороны США.

До этого президент Соединенных Штатов назвал российско-украинский кризис «крупным конфликтом личностей». Он заявил, что Вашингтон вносит свой вклад в разрешение ситуации и намерен завершить и его тоже.