Удары ВСУ по российскому региону привели к двум жертвам Гладков: два человека погибли при атаках ВСУ на два округа Белгородской области

Двое погибли, один ранен при атаках ВСУ на три округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в районе хутора Масычево Грайворонского округа в результате удара дрона по ГАЗели погиб водитель. Также скончался мужчина в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.

Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных... Приношу искренние слова соболезнования семьям погибших… Вся область скорбит вместе с вами, — подчеркнул Гладков.

Он подчеркнул, что еще один мирный житель ранен от удара FPV-дрона по автомобилю в районе села Борки Валуйского округа. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. У него диагностировали минно-взрывную травму и проникающее ранение брюшной полости.

Ранее в этот же день Вячеслав Гладков информировал, что в результате удара ВСУ по Белгородской области погиб один человек, еще один получил ранения. По его словам, на автодороге Казинка — Посохово Валуйского округа беспилотник атаковал служебный автобус.