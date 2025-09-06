Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 13:38

Удары ВСУ по российскому региону привели к двум жертвам

Гладков: два человека погибли при атаках ВСУ на два округа Белгородской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Двое погибли, один ранен при атаках ВСУ на три округа Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, в районе хутора Масычево Грайворонского округа в результате удара дрона по ГАЗели погиб водитель. Также скончался мужчина в селе Новая Таволжанка Шебекинского округа.

Сложно подобрать слова утешения тем, кто потерял своих родных... Приношу искренние слова соболезнования семьям погибших… Вся область скорбит вместе с вами, — подчеркнул Гладков.

Он подчеркнул, что еще один мирный житель ранен от удара FPV-дрона по автомобилю в районе села Борки Валуйского округа. Пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. У него диагностировали минно-взрывную травму и проникающее ранение брюшной полости.

Ранее в этот же день Вячеслав Гладков информировал, что в результате удара ВСУ по Белгородской области погиб один человек, еще один получил ранения. По его словам, на автодороге Казинка — Посохово Валуйского округа беспилотник атаковал служебный автобус.

Вячеслав Гладков
Белгородская область
атаки ВСУ
погибшие
