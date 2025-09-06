Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 14:57

Разъяренные фермеры спровоцировали коллапс на границе с Украиной

В Польше фермеры заблокировали КПП на границе с Украиной

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Польские фермеры в знак протеста заблокировали движение через КПП «Медыка» на границе с Украиной, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины в Telegram-канале. Акция началась в 12:50 мск и затронула только грузовой транспорт.

На украинской стороне границы образовалась очередь из более чем 680 фур, а со стороны Польши около 100 грузовиков не могут въехать на территорию Украины. Ожидается, что перекрытие продлится не менее шести часов.

Накануне на площади Независимости в Киеве прошел митинг против законопроектов об усилении наказаний для военнослужащих за неповиновение командованию и за самовольное оставление части. По мнению участников акции, такие изменения ограничат права солдат и создадут угрозу справедливому рассмотрению дел.

До этого активисты из Амстердама выступили на площади Дам против поставок оружия на Украину. Акция собрала десятки неравнодушных граждан и продлилась около двух часов. Организатором демонстрации выступила группа «Народы за мир» (Volkeren Voor Vrede). В ходе акции также был поднят вопрос военных действий Израиля в Палестине.

фуры
Польша
происшествия
аграрии
