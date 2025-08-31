День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 15:49

Жители Амстердама вышли на акцию протеста против поставок оружия на Украину

Фото: Paulo Amorim / Vwpics/Global Look Press

Активисты из Амстердама выступили на площади Дам против поставок оружия на Украину, передает ТАСС. Акция собрала десятки неравнодушных граждан и продлилась около двух часов.

Организатором демонстрации выступила группа «Народы за мир» (Volkeren Voor Vrede). Среди участников представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов Шурд де Гроот и пропалестинский активист Джордж Янсен. В этот раз в ходе акции также подняли вопрос военных действий Израиля в Палестине.

Янсен отметил, что в Западной повестке «намеренно вырезается из новостей» тема исторической справедливости в Палестине и на Украине. Участники принесли на митинг плакаты с надписями «За мир с Россией» и «Нет поставкам оружия». За демонстрантами также наблюдала полиция, добавили в издании.

Ранее порядка одной тысячи человек приняли участие в демонстрации в Кельне против милитаризации Германии. Также участники шествия выступали за установление дружественных отношений между Берлином и Москвой. Выступавшие на митинге заявляли о своем несогласии с усилением военной мощи ФРГ и одобрением законопроекта о новой системе военной службы.

Нидерланды
митинги
Украина
Палестина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Подстава» от ФРГ и удар по огромному хабу: новости СВО к вечеру 31 августа
«Не от их души»: Захарова раскрыла корни русофобии в Италии
Baza: в Подмосковье грабители избили экс-депутата и министра Калашникова
В Нидерландах предложили сэкономить миллиарды евро с помощью Украины
В Совфеде озвучили последствия отказа от отправки военных ФРГ на Украину
Путин и Си Цзиньпин обсудили российско-американские контакты
Мерц объяснил, обсуждает ли Запад отправку войск на Украину
В Архангельской области обиженный подросток ударил школьника ножом
Умерла «железная бабушка» Мария Колтакова: причины, последние дни, рекорды
Простой торт с орехами и грушами: встречаем осень вкусной выпечкой
Сборная Иордании прилетела в Москву на товарищеский матч
Суд признал дискриминацией найм персонала исключительно среди славян
Путин встретился с Пашиняном в Китае
Фон дер Ляйен анонсировала новый план увеличения оборонных инвестиций ЕС
В ОДКБ жестко прошлись по НАТО
Москвич отделался минимальным штрафом за избиение кота у всех на глазах
В Германии лишат украинских беженцев пособий при одном условии
Хабиба захотели увидеть в бою с Макгрегором в Белом доме
ВСУ атаковали скорую помощь в российском регионе
Жители Амстердама вышли на акцию протеста против поставок оружия на Украину
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.