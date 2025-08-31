Активисты из Амстердама выступили на площади Дам против поставок оружия на Украину, передает ТАСС. Акция собрала десятки неравнодушных граждан и продлилась около двух часов.

Организатором демонстрации выступила группа «Народы за мир» (Volkeren Voor Vrede). Среди участников представитель Ассоциации антифашистов Нидерландов Шурд де Гроот и пропалестинский активист Джордж Янсен. В этот раз в ходе акции также подняли вопрос военных действий Израиля в Палестине.

Янсен отметил, что в Западной повестке «намеренно вырезается из новостей» тема исторической справедливости в Палестине и на Украине. Участники принесли на митинг плакаты с надписями «За мир с Россией» и «Нет поставкам оружия». За демонстрантами также наблюдала полиция, добавили в издании.

Ранее порядка одной тысячи человек приняли участие в демонстрации в Кельне против милитаризации Германии. Также участники шествия выступали за установление дружественных отношений между Берлином и Москвой. Выступавшие на митинге заявляли о своем несогласии с усилением военной мощи ФРГ и одобрением законопроекта о новой системе военной службы.