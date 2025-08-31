День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
31 августа 2025 в 14:27

Немцы выступили за налаживание связей с Россией и против милитаризации

В Кельне состоялся митинг против милитаризации Германии

Фото: Sascha Thelen/dpa/Global Look Press

Порядка одной тысячи человек приняли участие в демонстрации против милитаризации страны, которая прошла в Кельне, передает телерадиокомпания WDR. Также участники шествия выступали за установление дружественных отношений между Германией и Россией.

Сначала акция была приостановлена полицией, так как часть собравшихся использовала флагштоки, что противоречило условиям проведения. Кроме того, некоторые манифестанты скрывали лица, хотя это запрещено местным законодательством.

Выступавшие на митинге заявляли о своем несогласии с усилением военной мощи Германии и одобрением законопроекта о новой системе военной службы. В руках у некоторых протестующих были плакаты и транспаранты с лозунгами против военной обязанности и об отказе от участия «в ваших войнах».

Ранее председатель Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, что Австрия все активнее втягивается в военные проекты НАТО и Евросоюза. По его словам, в стране идет «ползучая натовизация» и милитаризация. Он отметил, что республика уже превратилась в важный транзитный узел для Альянса и обсуждает пересмотр своего нейтрального статуса. Медведев напомнил, что Вена участвовала в программе НАТО «Партнерство ради мира», фактически встроившись в блоковую логику.

митинги
протесты
Германия
милитаризация
