Милан утопает в трауре: кадры прощания с легендой моды Джорджо Армани

В Милане ценители моды прощаются со знаменитым итальянским модельером Джорджо Армани. К гробу выстроилась длинная очередь, первыми проходят проститься сотрудники компании Armani.

У входа в выставочный зал, где стоит гроб с модельером, также собралась очередь из обычных итальянцев, растянувшаяся на несколько сотен метров. Огромный зал, где стоит гроб Армани, украшен десятками напольных светильников. Также там установлен почетный караул в честь его государственных заслуг.

Тем временем мэр Милана Джузеппе Сала объявил понедельник, 8 сентября, днем траура из-за похорон Джорджо Армани. Само погребение пройдет в закрытом режиме, как завещал сам модельер.

Предполагается, что модельер мог умереть из-за последствий коронавируса. За несколько недель до смерти у него обнаружили легочную инфекцию. Однако официально близкие Армани не комментировали причину его смерти.

Возможными наследниками состояния Джорджо Армани могут стать его младшая сестра, две племянницы, племянник и его правая рука Панталео Дель Орко, который также считается членом семьи. Детей у Армани не было. Только в 2024 году его компания получила доход в размере €2,3 млрд.

Одним из первых на новость о смерти модельера отреагировал стилист Владислав Лисовец. По его словам, это большая потеря для мировой индустрии. Он подчеркнул, что Армани являлся одним из немногих, кого поистине можно было назвать кутюрье. Как считает стилист, всемирно известный модельер стабильно говорил людям о красоте, элегантности, культуре, сдержанности во внешнем виде и о том, что качество важнее деталей.

