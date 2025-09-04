Итальянский город погрузится в траур из-за смерти Армани

Мэр итальянского города Милан Джузеппе Сала объявил понедельник, 8 сентября, днем траура из-за смерти модельера Джорджо Армани. По его словам, в этот день пройдут похороны знаменитости, передает РИА Новости.

В понедельник, день его похорон, будет объявлен день траура, — сказал Сала.

Армани родился в 1934 году в итальянском городе Пьяченца. Изначально он оформлял витрины в универмаге, затем он занялся дизайном одежды в доме моды Nino Cerruti. В 1975 году он запустил собственный бренд — Giorgio Armani.

Ранее стало известно, что похороны Армани пройдут в закрытом формате. Прощание с ним состоится в Милане 6 и 7 сентября в соответствии с пожеланием почившего.

Легендарный модельер скончался в возрасте 91 года. Он ушел из жизни в окружении близких. В компании Armani Group отметили, что будут развивать бизнес в память об основателе с уважением к его видению и ценностям. Семья и сотрудники модного дома продолжат вести его вперед с ответственностью и любовью.