В США раскрыли детали сотрудничества Трампа с ФБР по делу Эпштейна Спикер Джонсон: Трамп давно был информатором ФБР по делу Эпштейна

Президент США Дональд Трамп был информатором ФБР по делу финансиста Джеффри Эпштейна после первых слухов о его преступлениях еще в 2000-х, заявил спикер палаты представителей США Майк Джонсон. Ролик с его брифингом опубликовал журналист телеканала CNN Ману Раджу в соцсети Х.

Джонсон также допустил, что в будущем глава Белого дома может встретиться с жертвами умершего бизнесмена. Преступления Эпштейна он назвал «невыразимым злом».

Трамп сам в это верит. Когда он впервые услышал этот слух, он выгнал его (Эпштейна. — NEWS.ru) из Мар-а-Лаго. Он был информатором ФБР, чтобы попытаться все это пресечь, — пояснил Джонсон.

Ранее комитет по надзору палаты представителей США запросил у распорядителей наследства Эпштейна альбом к его 50-летию. По данным СМИ, его составила соратница финансиста Гислейн Максвелл в 2003 году, а внутри якобы есть фривольный рисунок женщины, сделанный президентом Дональдом Трампом. Сам американский лидер назвал запись поддельной и начал судебное разбирательство против журналистов по делу о клевете.