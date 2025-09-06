Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 15:20

«Пробоина в голове»: внука звезды 90-х ударили булыжником

Внуку певицы Натальи Штурм пробили голову

Наталья Штурм Наталья Штурм Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Внук российской певицы Натальи Штурм Даниэль получил тяжелую травму. В своем Telegram-канале артистка сообщила, что некий другой ребенок бросил булыжник в голову ее шестилетнему внуку. Пострадавшего доставили в Детский клинический центр имени Л. М. Рошаля.

Обработали рану, сшили края, потому что там два сантиметра пробоина, — сказала Штурм.

Тем временем стало известно, что российский актер Илья Носков вступил во второй брак. О нем стало известно лишь после его появления на премьере фильма «Семейное счастье» с новой супругой. Церемония прошла в закрытом формате, без привлечения внимания прессы.

Также свадьбу сыграл победитель 19-го сезона «Битвы экстрасенсов» Тимофей Руденко. Он взял в жены клинического психолога Анастасию. Торжество состоялось на винодельне Шато де Талю в Геленджике. Известно, что оно было камерным: на него пригласили только самых близких.

До этого продюсер Сергей Дворцов рассказал, что актриса Агата Муцениеце могла выйти замуж за аккордеониста Петра Дрангу в день годовщины свадьбы бывшего мужа Павла Прилучного и Зепюр Брутян ради мести. По мнению эксперта, она любит поддевать актера и соревноваться с ним.

