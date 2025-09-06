Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 16:38

Легендарный костюм Тоби Магуайра из «Человека-паука» ушел с молотка

Костюм Человека-паука продан на аукционе за $289 тысяч

Фото: Supplied by FilmStills.net/www.filmstills.net/Global Look Press

Один из оригинальных костюмов Человека-паука, в котором снимался Тоби Магуайр во второй и третьей частях трилогии Сэма Рэйми, ушел с молотка за $289 000 (23,5 млн рублей), хотя изначальная сумма была на уровне $50 тысяч (4 млн рублей), сообщает портал Culture Crave в соцсети Х. Имя покупателя не раскрывается.

Костюм был создан студией Frontline Design под руководством Джеймса Эйчесона — обладателя «Оскара» за лучшие костюмы. Для «Человека-паука 2» дизайн обновили: появилась более темная синяя ткань, уточненный мускулистый рельеф, уменьшенные линзы и крупный логотип паука на груди. Комбинезон выполнен из эластичного спандекса с интегрированной обувью.

До этого российский актер Юра Борисов, прославившийся после роли в оскароносной «Аноре», присоединился к касту нового проекта режиссера Луки Гуаданьино. В проекте также заявлены звезды голливудского масштаба, в том числе Эндрю Гарфилд, известный по роли Человека-паука.

Ранее депутат Брянской областной думы и председатель Общероссийского общественного движения «Россия православная» Михаил Иванов предложил ввести стандарты для костюмов аниматоров в школах и детсадах. По его словам, дети должны видеть традиционные русские образы, а не иностранных супергероев, таких как Халк или Человек-паук.

