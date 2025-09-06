Легендарный костюм Тоби Магуайра из «Человека-паука» ушел с молотка Костюм Человека-паука продан на аукционе за $289 тысяч

Один из оригинальных костюмов Человека-паука, в котором снимался Тоби Магуайр во второй и третьей частях трилогии Сэма Рэйми, ушел с молотка за $289 000 (23,5 млн рублей), хотя изначальная сумма была на уровне $50 тысяч (4 млн рублей), сообщает портал Culture Crave в соцсети Х. Имя покупателя не раскрывается.

Костюм был создан студией Frontline Design под руководством Джеймса Эйчесона — обладателя «Оскара» за лучшие костюмы. Для «Человека-паука 2» дизайн обновили: появилась более темная синяя ткань, уточненный мускулистый рельеф, уменьшенные линзы и крупный логотип паука на груди. Комбинезон выполнен из эластичного спандекса с интегрированной обувью.

