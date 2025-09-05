Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 10:45

Москвичка зацепилась кольцом за забор и осталась без пальца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Москвичка потеряла палец на руке после того, как зацепилась кольцом за металлический штырь на заборе, сообщила пресс-служба столичного депздрава. Пострадавшую доставили в больницу, где провели срочную операцию и пришили оторванный палец.

Пациентка зацепилась кольцом за металлический штырь в заборе и резко начала дергать руку. Это привело к тому, что украшение стало причиной потери пальца на левой руке, — сказано в сообщении.

Врачи скрепили сломанные кости, восстановили порванные сухожилия, нервы и сосуды. Операция была сложной — из-за травмы сосуды буквально вырвало из пальца. Чтобы их восстановить, хирурги взяли вены из предплечья. Операция заняла около четырех часов.

Ранее в Екатеринбурге двухлетний мальчик лишился руки, попав в эскалатор ТЦ «Ботаника Молл». Ребенка затянуло между ступенями и перилами, когда он спускался с семьей. По словам очевидцев, мать отвлеклась на телефон. Кисть зажало и оторвало, мать вытащила сына, а продавец из соседнего ларька оказала первую помощь. Мальчика госпитализировали и ввели в искусственную кому, но из-за тяжелой травмы спасти руку не удалось.

пальцы
кольца
Москва
травмы
операции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Позиция Трампа отличается»: в Кремле указали на циничность главы США
В Германии ученик напал на учительницу с ножом
Реликвию из российского «Макдоналдс» продают по цене квартиры
Свекла, которую принимают за экзотический овощ: секрет в запекании
Лошадь погибла, а мальчик попал в больницу после ДТП с конями амишей
Обнародован паек охраняющих первую в мире плавучую АЭС росгвардейцев
Воробьев рассказал о реконструкции котельных в Подольске
Песков раскрыл, какие гарантии безопасности нужны России
Песков объяснил, кто на самом деле срывает урегулирование на Украине
Песков допустил второй раунд переговоров Путина и Трампа
Попытка побега из тюрьмы закончилась прыжком на батут
В Азербайджане сообщили о встрече задержанных россиян с родственниками
Эксперт раскрыла, какие вопросы стоит задать работодателю на собеседовании
Стало известно о массовой гибели иностранных инструкторов под Одессой
Пьяный мужчина пытался зарубить подростка мачете
Названа причина пожара под Екатеринбургом, в котором погибли трое детей
Захарова раскрыла подробности ответа России на безвиз в Китай
Путин освободил от должности посла России в Турции
Девушка чуть не лишилась жизни из-за рюкзака
Отслужившему два года на СВО бойцу засчитали только 10 дней на фронте
Дальше
Самое популярное
Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото
Общество

Болгарский яблочный пирог «Три стакана»: пошаговый рецепт с фото

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт
Общество

Маринуем хрустящие огурцы в банке 1 литр: простой рецепт

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.