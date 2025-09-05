Москвичка зацепилась кольцом за забор и осталась без пальца

Москвичка потеряла палец на руке после того, как зацепилась кольцом за металлический штырь на заборе, сообщила пресс-служба столичного депздрава. Пострадавшую доставили в больницу, где провели срочную операцию и пришили оторванный палец.

Пациентка зацепилась кольцом за металлический штырь в заборе и резко начала дергать руку. Это привело к тому, что украшение стало причиной потери пальца на левой руке, — сказано в сообщении.

Врачи скрепили сломанные кости, восстановили порванные сухожилия, нервы и сосуды. Операция была сложной — из-за травмы сосуды буквально вырвало из пальца. Чтобы их восстановить, хирурги взяли вены из предплечья. Операция заняла около четырех часов.

Ранее в Екатеринбурге двухлетний мальчик лишился руки, попав в эскалатор ТЦ «Ботаника Молл». Ребенка затянуло между ступенями и перилами, когда он спускался с семьей. По словам очевидцев, мать отвлеклась на телефон. Кисть зажало и оторвало, мать вытащила сына, а продавец из соседнего ларька оказала первую помощь. Мальчика госпитализировали и ввели в искусственную кому, но из-за тяжелой травмы спасти руку не удалось.