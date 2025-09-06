Игра сборных России и Иордании закончилась травмой футболиста Футболист сборной России Глебов получил травму бедра во время матча с Иорданией

Футболист сборной России Кирилл Глебов получил повреждение мышц бедра во время игры против команды Иордании, сообщается в Telegram-канале ФК ЦСКА, игроком которого он является. Отмечается, что спортсмен вернулся в расположение клуба и пропустит порядка четырех недель.

Футболист вернулся в расположение клуба, по результатам медобследования он пропустит около трех-четырех недель. Кирилл, здоровья! — говорится в публикации.

Встреча сборных России и Иордании прошла 4 сентября и завершилась нулевой ничьей. Глебов вышел на поле на 62-й минуте встречи и отыграл ее до конца. Позднее стало известно, что спортсмен пропустит матч российской сборной против команды Катара.

19-летний Глебов выступает за ЦСКА с лета 2023 года. В текущем сезоне он сыграл за столичный клуб 11 матчей и забил четыре мяча.

Ранее футболисту тольяттинского «Акрона» Артему Дзюбе попали ногой по голове в первом тайме матча седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Балтикой». В начале первого тайма защитник «Балтики» Кевин Андраде промахнулся по мячу и ударил Дзюбу ногой в лицо. Форварду оказали медицинскую помощь и остановили кровотечение. Он продолжил встречу с перебинтованной головой.