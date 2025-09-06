Украинского депутата обвинили в работе на ФСБ и задержали

СБУ задержала депутата Верховной рады от запрещенной на Украине партии ОПЗЖ («Оппозиционная платформа — За жизнь»), сообщило ведомство в своем Telegram-канале. Имя задержанного не раскрывается, его подозревают в госизмене.

Служба безопасности Украины и офис генерального прокурора задержали на территории Украины народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии ОПЗЖ, — сказано в публикации.

Отмечается, что подозреваемого обвиняют в работе на ФСБ и влиянии на руководство одного из правоохранительных органов Украины. В свою очередь депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале сообщил, что под описание подпадает Федор Христенко.

