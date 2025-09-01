День знаний — 2025
СБУ не смогла подтвердить российский след в громком убийстве

СБУ не нашла доказательств причастности России к убийству Парубия

Андрей Парубий Андрей Парубий Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Служба безопасности Украины не располагает доказательной базой, подтверждающей причастность России к убийству бывшего спикера Верховной рады и экс-секретаря СНБО Андрея Парубия, сообщил глава Управления СБУ по Львовской области Вадим Онищенко на брифинге, который транслировал телеканал «Рада». При этом он отметил, что работа по данному направлению следствия продолжается.

Мы работаем над этой версией. Пока доказательной базы нет, — сказал Онищенко.

Он добавил, что в рамках расследования изучаются и другие возможные мотивы преступления. Ранее в социальных сетях высказывались предположения о связи убийства с деятельностью неонацистских группировок или местных преступных элементов.

Согласно озвученной информации, задержанный по подозрению в совершении преступления 52-летний житель Львова не имел постоянной работы. Несмотря на то что он использовал маскировку под курьера, к данной профессии подозреваемый не имел отношения и существовал за счет случайных заработков.

На момент задержания мужчина планировал нелегально пересечь границу Украины. Представитель прокуратуры, присутствовавший на брифинге, сообщил, что обвинение будет ходатайствовать о самой строгой мере пресечения для подозреваемого — содержания под стражей без права внесения залога.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о задержании мужчины, которого подозревают в убийстве Парубия. По его словам, доклад об этом ему представили главы МВД и СБУ. Сейчас продолжаются следственные действия. Президент поблагодарил силовиков за оперативную работу. Убийство произошло 30 августа во Львове.

