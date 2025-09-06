Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 16:34

«От этого нельзя абстрагироваться»: Песков рассказал о графике Путина

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

График президента России Владимира Путина на следующую неделю заполнен мероприятиями, несмотря на длительную поездку, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Так он ответил на вопрос о том, предполагается ли отдых у лидера РФ после возвращения в Москву. По его словам, речь идет, в частности, об участии главы государства во внеочередном онлайн-саммите БРИКС, который запланирован на 8 сентября.

Будут другие внутренние мероприятия, встречи. Все это в графике, от этого нельзя абстрагироваться, — отметил он.

Ранее представитель Кремля сообщил, что президент проведет традиционную прямую линию вместе с большой пресс-конференцией до конца текущего года. Кроме этого, ожидаются и другие крупные мероприятия, рассказал Песков.

До этого советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков заявил, что Путин и американский президент Дональд Трамп достигли договоренности о сближении позиций двух стран во время саммита на Аляске. По его словам, данное решение фактически означает улучшение отношений между Россией и США.

