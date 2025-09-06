На ВЭФ раскрыли договоренность Путина и Трампа Кобяков заявил, что Путин и Трамп договорились сблизить позиции двух стран

Российский лидер Владимир Путин и американский президент Дональд Трамп достигли договоренности о сближении позиций двух стран во время саммита на Аляске, заявил советник президента РФ, ответственный секретарь по подготовке и проведению Восточного экономического форума Антон Кобяков в интервью РИА Новости. По его словам, это решение фактически означает улучшение отношений между Россией и США.

ВЭФ проходит после очень важных событий, когда наш президент и президент Трамп договорились сблизить позиции, фактически улучшив отношения, — указал Кобяков.

Переговоры лидеров двух стран состоялись 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Встреча была посвящена обсуждению актуальных вопросов двусторонней и международной повестки.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что второй раунд переговоров двух политиков может быть организован очень быстро. По его словам, рабочие контакты ведутся постоянно, что позволяет оперативно согласовывать встречи.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков между тем сообщил, что у Путина и Трампа нет договоренностей о трехсторонней или отдельной двухсторонней встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он подчеркнул, что конкретных предложений по повышению уровня переговоров пока нет.