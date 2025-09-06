В Кремле назвали сроки проведения прямой линии Путина

Президент России Владимир Путин проведет традиционную прямую линию вместе с большой пресс-конференцией до конца текущего года, заявил ТАСС в рамках Восточного экономического форума представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, ожидаются и другие крупные мероприятия.

Да, до конца года будем проводить [прямую линию и большую пресс-конференцию] обязательно, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее Песков рассказал, что российский лидер примет участие в саммите БРИКС, который пройдет в формате видеосвязи. Он уточнил, что онлайн-встреча, которую созывает Бразилия, состоится уже через несколько дней. Страны — участницы БРИКС обсудят торговую политику президента США Дональда Трампа и ее влияние на экономику других государств.

До этого в Кремле допустили второй раунд переговоров президента России и его американского коллеги, который может быть организован очень быстро. По словам Пескова, Москва контактирует с Вашингтоном на постоянной основе, что позволяет оперативно согласовывать встречи на самом высоком уровне.