Украинский колледж не выдал аттестат популярному блогеру, переехавшему в РФ

Украинский колледж не отдал аттестат переехавшему в Россию блогеру Артуру Бабичу, который хотел поступить в московский вуз, передает Telegram-канал Mash. Учебное заведение заявило, что лучше сжечь документы, чем позволить студенту учиться в России.

Бабич перебрался в Москву в 2018 году, окончив школу и поступив в торгово-экономический колледж Кривого Рога на специальность менеджера. Но обучение так и не было завершено: он предпочел его участию в тикток-хаусе в России.

В конце прошлого года блогер принял решение окончательно переехать в столицу, подал заявку на гражданство РФ и планировал поступление в московский РТУ МИРЭА. Он размышлял между выбором направлений в области программирования, искусственного интеллекта и технологий управления.

Бабич попросил знакомых помочь ему получить аттестат, но те получили отказ. Колледж заявил, что уничтожит документы. В результате Артур пропустит этот учебный год.

Ранее ректор Луцкого национального технического университета Ирина Вахович сообщила, что более тысячи студентов были отчислены из-за нежелания учиться и стремления избежать мобилизации. Законодательство изменилось, и отсрочка от армии им больше не положена. Однако университет обязан зачислять абитуриентов, успешно прошедших вступительные испытания.