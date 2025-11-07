Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 12:44

Стало известно, кто может стать врио главного тренера «Спартака»

Metaratings.ru: экс-футболист Романов может временно возглавить «Спартак»

Вадим Романов Вадим Романов Фото: Stupnikov Alexander/spartak.com/Global Look Press

«Спартак» рассматривает кандидатуру экс-футболиста Вадима Романова на пост исполняющего обязанности главного тренера, пишет Metaratings.ru. Его могут назначить в ближайшее время, если не удастся договориться с новым тренером на замену Деяну Станковичу.

При этом планируется, что Станкович сопроводит команду на матч 15-го тура РПЛ с «Ахматом». Он пройдет 9 ноября в Грозном.

Уточняется, что у спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао еще нет финального кандидата на пост главного тренера. Он рассматривает сторонние варианты.

Ранее бывший тренер «Торпедо» Игорь Колыванов заявил, что матч с «Ростовом» может стать последним для наставника «Спартака» Деяна Станковича. По его словам, перемены у красно-белых уже начались.

Спартак
футбол
тренеры
спорт
