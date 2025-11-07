Татарстанского врача уличили в многомиллионной афере Главврача из Татарстана подозревают в краже 4 млн рублей из бюджета

Главврач наркодиспансера в Набережных Челнах подозревается в возможной краже около 4 млн рублей из бюджета, передает Telegram-канал Mash Iptash. По информации авторов, дело находится на контроле СК.

На канале уточнили, что главврача подозревают в мошенничестве и подлоге. По версии авторов, он мог фиктивно переводить сотрудников на высокие должности, приписывая им дополнительный объем работ и повышенную зарплату. В Mash Iptash сообщили, что медика задержали, в его доме проходят обыски.

Ранее курский суд ужесточил меру пресечения для Дмитрия Квача, обвиняемого в хищении 14 млн рублей при исполнении гособоронзаказа. Квач не явился на пять судебных заседаний, и суд отправил его в СИЗО, посчитав медицинские документы неубедительными.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении у Министерства обороны России более 500 млн рублей при исполнении госконтракта. Среди подозреваемых — бывший главный инженер филиала Военно-строительной компании Николай Лаптев, а также руководство и сотрудники коммерческих организаций.