Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 13:55

Татарстанского врача уличили в многомиллионной афере

Главврача из Татарстана подозревают в краже 4 млн рублей из бюджета

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главврач наркодиспансера в Набережных Челнах подозревается в возможной краже около 4 млн рублей из бюджета, передает Telegram-канал Mash Iptash. По информации авторов, дело находится на контроле СК.

На канале уточнили, что главврача подозревают в мошенничестве и подлоге. По версии авторов, он мог фиктивно переводить сотрудников на высокие должности, приписывая им дополнительный объем работ и повышенную зарплату. В Mash Iptash сообщили, что медика задержали, в его доме проходят обыски.

Ранее курский суд ужесточил меру пресечения для Дмитрия Квача, обвиняемого в хищении 14 млн рублей при исполнении гособоронзаказа. Квач не явился на пять судебных заседаний, и суд отправил его в СИЗО, посчитав медицинские документы неубедительными.

До этого Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении у Министерства обороны России более 500 млн рублей при исполнении госконтракта. Среди подозреваемых — бывший главный инженер филиала Военно-строительной компании Николай Лаптев, а также руководство и сотрудники коммерческих организаций.

Татарстан
хищения
врачи
обыски
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ВСУ чуть не добили раненых товарищей под Красноармейском
В МИД раскрыли, готова ли Россия к ситуационному сотрудничеству с США
В Перми осужденные за изнасилование подростки оспорили приговор
«Искандер» обрушился на украинский полк беспилотных систем в зоне СВО
Объявившего об уходе на СВО Прилепина обнаружили на Дальнем Востоке
В Днепре предприняли новые меры против русскоязычной культуры
Рубио назвал основного кандидата от республиканцев на выборах 2028 года
Иностранец ограбил почту на 260 тыс. рублей
Омбудсмен ответил на слухи об обязательном входе в Сеть через «Госуслуги»
Российскому рыболовецкому судну запретили покидать порт в Южной Корее
В Госдуме ответили, конкурируют ли иностранные студенты с российскими
И в пост, и на каждый день: идеальные котлеты без мяса, но с чечевицей
Раскрыто, где Усольцевы могли купить поддельные документы для побега
Путин провел срочное совещание по поводу российской армии
Жители прифронтовой зоны под Сумами отказались от эвакуации
Россиянам официально запретили выдавать шенгенские мультивизы
Раскрыта причина внезапного появления тысяч кораблей-призраков в Балтике
Игра в «камень-ножницы-бумагу» закончилась смертью проигравшего
Массовое дезертирство парализовало механизированную бригаду ВСУ
Стало известно о новом изменении в ОГЭ для части школьников
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.