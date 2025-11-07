Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 10:16

Врач объяснила, с чем на самом деле связана тяга к сладкому

Гастроэнтеролог Кашух связала тягу людей к сладкому с нейрофизиологией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тяга некоторых людей к сладостям или выпечке — это следствие нейрофизиологических процессов, заявила РИАМО гастроэнтеролог Екатерина Кашух. По ее словам, употребляя такие продукты, человек ощущает удовольствие и «эффект вознаграждения».

Попадая в организм, простые углеводы очень быстро расщепляются до глюкозы, вызывая резкое повышение ее уровня в крови. Мозг воспринимает это как получение мощного и быстрого источника энергии. В ответ на это активируется система вознаграждения, выделяя нейромедиатор дофамин, который создает ощущение удовольствия и удовлетворения, — пояснила Кашух.

Этот процесс формирует положительное подкрепление в мозге и побуждает людей повторить опыт, уточнила врач. При этом она предупредила, что подобный «сахарный взрыв» имеет кратковременный эффект, а следом за ним происходит резкое снижение уровня глюкозы.

Ранее диетолог Андрей Бобровский заявил, что чай с малиновым вареньем в действительности не обладает противопростудным эффектом. Он отметил, что при варке ягоды теряют часть полезных свойств.

врачи
продукты
здоровье
рацион
