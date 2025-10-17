Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 октября 2025 в 15:20

Станковичу предрекли последний матч в «Спартаке»

Футболист Колыванов: для тренера «Спартака» будущий матч может стать последним

Деян Станкович Деян Станкович Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Матч с «Ростовом» может стать последним для наставника «Спартака» Деяна Станковича, заявил «Чемпионату» бывший тренер «Торпедо» Игорь Колыванов. По его словам, перемены у красно-белых уже начались.

Но соперник у них крепкий орешек. «Ростов» может преподнести сюрприз, а для Станковича матч может стать последним. Перемены в клубе уже начались, — сказал Колыванов.

Он добавил, что от «Спартака» всегда ждут чего-то особенного. Однако последний матч против ЦСКА завершился поражением. При этом Колыванов считает, что команда обладает огромным потенциалом и должна активно зарабатывать очки.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Спартака» по итогу заседания принял решение оставить Станковича на посту главного тренера ФК. Он занимает должность с 1 июля 2024 года.

Спартак
Россия
Ростов
футбол
