«Несостоятельны»: Песков о сроках саммита США и России в Будапеште

Любые прогнозы о сроках, когда может пройти саммит России и США в Будапеште, несостоятельны, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Будапештский саммит будет востребован на определенном этапе обеими сторонами.

Здесь вряд ли что-то можно пытаться прогнозировать. Любые прогнозы скорее всего будут несостоятельны, — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что перед проведением саммита необходима скрупулезная подготовка. По его словам, американские коллеги имеют аналогичную точку зрения по этому вопросу.

Вы слышали, наверное, недавнее заявление господина Уиткоффа (спецпосланник президента США. — NEWS.ru), — добавил Песков.

Ранее Уиткофф заявил, что в урегулировании конфликта на Украине наблюдается определенный прогресс, хотя он остается непростым для разрешения. Дипломат указал на необходимость дальнейшей работы по выработке протоколов безопасности для Киева. По словам Уиткоффа, для подготовки возможного саммита потребуется провести многоуровневые обсуждения технических команд.