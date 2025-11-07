Песков рассказал, как в Москве относятся к запуску ракеты Пхеньяном

Россия уважает законное право КНДР обеспечивать свою безопасность всеми необходимыми способами, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на запуск Пхеньяном баллистической ракеты. Представитель Кремля добавил, что Москва приветствует все инициативы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, но они должны учитывать в полной мере интересы КНДР.

Мы с уважением относимся к законному праву наших друзей в КНДР обеспечивать свою безопасность, — сказал Песков.

Ранее пресс-служба береговой охраны Японии сообщила, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря. Примерный район падения снаряда не уточняется. Там призвали

До этого военнослужащие Северной Кореи запустили около 10 ракет из реактивных систем залпового огня в сторону Желтого моря перед прибытием главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону на границе между Северной и Южной Кореей. По словам источника, произошедшее не нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.