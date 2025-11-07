Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 12:51

Песков рассказал, как в Москве относятся к запуску ракеты Пхеньяном

Песков: РФ уважает право КНДР обеспечивать свою безопасность

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Россия уважает законное право КНДР обеспечивать свою безопасность всеми необходимыми способами, заявил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на запуск Пхеньяном баллистической ракеты. Представитель Кремля добавил, что Москва приветствует все инициативы по урегулированию ситуации на Корейском полуострове, но они должны учитывать в полной мере интересы КНДР.

Мы с уважением относимся к законному праву наших друзей в КНДР обеспечивать свою безопасность, — сказал Песков.

Ранее пресс-служба береговой охраны Японии сообщила, что КНДР запустила, предположительно, баллистическую ракету в сторону Японского моря. Примерный район падения снаряда не уточняется. Там призвали

До этого военнослужащие Северной Кореи запустили около 10 ракет из реактивных систем залпового огня в сторону Желтого моря перед прибытием главы Пентагона Пита Хегсета в демилитаризованную зону на границе между Северной и Южной Кореей. По словам источника, произошедшее не нарушает резолюции Совета Безопасности ООН.

Россия
Дмитрий Песков
КНДР
Южная Корея
инициативы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Московские ветврачи спасли морскую свинку с крупным камнем в мочевом пузыре
«Представь меня в красных трусах»: Роналду назвал свою внешность идеальной
Песков отреагировал на предложение сделать 7 ноября праздничным днем
Минобороны раскрыло детали продвижения российских военных в Димитрове
В МИД РФ отреагировали на сообщения о встрече Лаврова и Рубио в Нью-Йорке
Жену Макрона уличили в отчаянном шаге из-за травли в Сети
Песков объяснил позицию Путина по запрету вейпов
Жертве телефонных мошенников вернули деньги под Мурманском
Песков объяснил, с чем на самом деле связан отказ от покупки активов ЛУКОЙЛ
Песков ответил на вопрос о доверии между Россией и Украиной
Королевская семья Британии: последние новости, вечеринка Миддлтон в пабе
Раскрыт диагноз отца главкома ВСУ
В Кремле ответили на слухи о том, что Лавров якобы впал в немилость
В Кремле назвали участников совещания по развитию ВС России
Песков оставил без комментариев громкое заявление Трампа об Украине
«Несостоятельны»: Песков о сроках саммита США и России в Будапеште
Песков рассказал, как в Москве относятся к запуску ракеты Пхеньяном
Захарова раскрыла, что лидеры Европы не могут повторить за Путиным
Психолог призвала не тратить выходные на работу
Раскрыто число задержанных по делу об убийстве «друга Дурова» в ОАЭ
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.