Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
07 ноября 2025 в 13:09

Песков отреагировал на предложение сделать 7 ноября праздничным днем

Песков: праздник 7 ноября потерял свою релевантность

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Праздник 7 ноября, День Великой Октябрьской социалистической революции, утратил свою значимость, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на инициативу фракции КПРФ, отметив, что слышит о ней впервые, передает РИА Новости.

Здесь нужно сначала, наверное, получить мнение других фракций парламента, а потом уже делать какие-то выводы <…> Однозначно, что с точки зрения исторической этот праздник в какой-то мере свою релевантность утерял, но, с другой стороны, с пониманием можно и нужно относиться к позиции старшего поколения, — уточнил Песков.

Ранее пресс-секретарь Кремля рассказал, что президент России Владимир Путин еще не принял окончательного решения относительно послания Федеральному собранию в текущем году. Он отметил, что подготовительный процесс к обращению в пока не проводился.

До этого Песков рассказал, что Путин не встретился с губернатором Самарской области Вячеславом Федорищевым в ходе посещения региона из-за графика. Он объяснил решение тем, что глава государства беседовал с руководителем области во время прошлой поездки в Самару.

Дмитрий Песков
праздники
КПРФ
инициативы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В апарт-отеле Петербурга мужчина выстрелил в девушку
В МИД России ответили на запрет ЕС выдавать мультивизы гражданам РФ
ВСУ чуть не добили раненых товарищей под Красноармейском
В МИД раскрыли, готова ли Россия к ситуационному сотрудничеству с США
В Перми осужденные за изнасилование подростки оспорили приговор
«Искандер» обрушился на украинский полк беспилотных систем в зоне СВО
Объявившего об уходе на СВО Прилепина обнаружили на Дальнем Востоке
В Днепре предприняли новые меры против русскоязычной культуры
Рубио назвал основного кандидата от республиканцев на выборах 2028 года
Иностранец ограбил почту на 260 тыс. рублей
Омбудсмен ответил на слухи об обязательном входе в Сеть через «Госуслуги»
Российскому рыболовецкому судну запретили покидать порт в Южной Корее
В Госдуме ответили, конкурируют ли иностранные студенты с российскими
И в пост, и на каждый день: идеальные котлеты без мяса, но с чечевицей
Раскрыто, где Усольцевы могли купить поддельные документы для побега
Путин провел срочное совещание по поводу российской армии
Жители прифронтовой зоны под Сумами отказались от эвакуации
Россиянам официально запретили выдавать шенгенские мультивизы
Раскрыта причина внезапного появления тысяч кораблей-призраков в Балтике
Игра в «камень-ножницы-бумагу» закончилась смертью проигравшего
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно
Общество

Когда лень готовить, делаю литовский кугелис. Нужны картошка, яйца и молоко — получается очень нежно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.