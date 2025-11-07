Песков отреагировал на предложение сделать 7 ноября праздничным днем

Праздник 7 ноября, День Великой Октябрьской социалистической революции, утратил свою значимость, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Так он отреагировал на инициативу фракции КПРФ, отметив, что слышит о ней впервые, передает РИА Новости.

Здесь нужно сначала, наверное, получить мнение других фракций парламента, а потом уже делать какие-то выводы <…> Однозначно, что с точки зрения исторической этот праздник в какой-то мере свою релевантность утерял, но, с другой стороны, с пониманием можно и нужно относиться к позиции старшего поколения, — уточнил Песков.

