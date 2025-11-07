Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
07 ноября 2025 в 12:50

В Госдуме напомнили, для чего создавалась НАТО

Депутат Журавлев: Североатлантический альянс создавался для противостояния РФ

Алексей Журавлев Алексей Журавлев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Организация Североатлантического договора изначально была создана для длительного противостояния России, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, попытки СССР, а затем и России вступить в НАТО последовательно отвергались, сначала под предлогом непонимания целей, а затем и открыто.

Блок НАТО и был создан для длительного противостояния с нашей страной. Об этом говорят и многочисленные попытки СССР, а потом и России туда вступить — ведь принципиально не принимали, поначалу делая вид, будто не понимают, зачем, а потом и, не таясь, записали нас во враги, — отметил парламентарий.

Он добавил, что Россия сейчас, по сути, борется со всем Альянсом, который обучает ВСУ, снабжает военной техникой и разведывательной информацией.

Альянс и не разгромлен-то лишь потому, что ведет боевые действия чужими руками, напрямую связываться попросту боится — потому что такой конфликт, уверен, как раз вряд ли был бы длительным, — подчеркнул Журавлев.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны — участницы Североатлантического альянса готовиться к продолжительному противостоянию с Россией. Комментируя это коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми поднял Рютте на смех. По его словам, Россия непобедима. Также британский военный обратил внимание на отсутствие планов у РФ начинать военный конфликт со странами НАТО.

