В Госдуме напомнили, для чего создавалась НАТО

Организация Североатлантического договора изначально была создана для длительного противостояния России, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, попытки СССР, а затем и России вступить в НАТО последовательно отвергались, сначала под предлогом непонимания целей, а затем и открыто.

Блок НАТО и был создан для длительного противостояния с нашей страной. Об этом говорят и многочисленные попытки СССР, а потом и России туда вступить — ведь принципиально не принимали, поначалу делая вид, будто не понимают, зачем, а потом и, не таясь, записали нас во враги, — отметил парламентарий.

Он добавил, что Россия сейчас, по сути, борется со всем Альянсом, который обучает ВСУ, снабжает военной техникой и разведывательной информацией.

Альянс и не разгромлен-то лишь потому, что ведет боевые действия чужими руками, напрямую связываться попросту боится — потому что такой конфликт, уверен, как раз вряд ли был бы длительным, — подчеркнул Журавлев.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал страны — участницы Североатлантического альянса готовиться к продолжительному противостоянию с Россией. Комментируя это коммодор британского ВМФ в отставке Стив Джерми поднял Рютте на смех. По его словам, Россия непобедима. Также британский военный обратил внимание на отсутствие планов у РФ начинать военный конфликт со странами НАТО.