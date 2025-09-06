Саммит ШОС — 2025
06 сентября 2025 в 14:58

Названо главное условие полного излечения язвы желудка

Врач Пехотина: язву желудка можно вылечить, если не игнорировать симптомы

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Язву желудка можно полностью вылечить, если вовремя обратиться к врачу, заявила NEWS.ru гастроэнтеролог Красногорской больницы Елена Пехотина. По ее словам, нужно также соблюдать схему лечения.

Современная медицина позволяет полностью излечить язву желудка. Главное — не откладывать визит к гастроэнтерологу, пройти обследование, сдать тест на Helicobacter pylori и строго соблюдать схему лечения. Даже после исчезновения симптомов нельзя сразу возвращаться к вредным привычкам: неправильное питание, курение и алкоголь быстро провоцируют рецидив, — отметила медик.

Собеседница напомнила, что боль в животе по ночам и после еды не является нормой. Она подчеркнула, что не стоит обращаться к народной медицине, так как соки и травяные сборы раздражают слизистую желудка.

Частое самолечение маскирует симптомы, создавая ложное ощущение улучшения, в то время как язва прогрессирует. И вдруг — резкая боль, которая может отдавать в спину или грудную клетку, быть «жгучей» или «режущей». Человека тошнит, появляется черный дегтеобразный стул или рвота с кровью — это сигнал опасного внутреннего кровотечения, — рассказала Пехотина.

По ее словам, язва желудка также проявляется ознобом, потливостью, апатией и сильной слабостью. Она объяснила, что данные симптомы говорят о последней, смертельно опасной, стадии недуга.

Диетолог Елена Хохлова ранее заявила, что длительное употребление острых блюд, в том числе с перцем чили, повышает риск развития онкологических заболеваний ЖКТ. По ее словам, жители Китая, Индии и Мексики чаще других сталкиваются с раком желудка и пищевода.

