Скандальная «тюрьма для собак» из Подмосковья попала на видео Певица Mona показала тревожные кадры из подмосковной зоогостиницы DogTown

Исполнительница Mona (Дарья Кустовская) выложила видео с условиями содержания животных в питомнике DogTown, который в сети прозвали «тюрьмой для собак». На видео попала поврежденная клетка, облепленная шерстью. Внутри нее сидела испуганная собака. Дно вольера было покрыто коричневой массой, не исключено, что это были фекалии.

Реальность, в которой оказались мои собаки, — прокомментировала ролик исполнительница.

Ранее зоогостиница DogTown прекратила работу из-за возбужденного уголовного дела по факту жестокого обращения с животными. «Уход и воспитание под ключ» стоили хозяевам десятки тысяч рублей в месяц, а трехмесячное пребывание обходилось от 450 тысяч рублей. При этом собак держали в грязных клетках, морили голодом и били током за непослушание.

Также волонтеры изъяли из питомника в Люберцах кошек породы мейн-кун, которых владелица содержала в антисанитарных условиях и использовала как доноров. Большинство животных были истощены, с признаками болезней и паразитов. Пять кошек спасти не удалось, а около 40 оставались у подруг хозяйки и в съемных помещениях.