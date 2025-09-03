Саммит ШОС — 2025
03 сентября 2025 в 16:03

Россиянка довела десятки кошек до полусмерти ради донорского бизнеса

Жительницу Люберец обвинили в разведении кошек для донорства

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Волонтеры забрали из питомника в подмосковных Люберцах кошек породы мейн-кун, которых владелица держала в антисанитарных условиях и предлагала в качестве доноров, передает 360.ru. Сейчас там остается больше 40 животных.

Остальных 30–40 кошек не держали в одном месте, они проживали у подруг хозяйки и в съемных помещениях, — рассказали зоозащитники.

По словам активистов, большинство кошек были истощены, имели признаки кожных заболеваний, опухолей и паразитов. Пять животных спасти не удалось — состояние было критическим.

Ранее москвич получил штраф в тысячу рублей за избиение уличного кота во дворе жилого комплекса. Мужчина не смог объяснить свой поступок, но позже извинился. Кот серьезно не пострадал и обрел новых хозяев. Зоозащитники назвали наказание чрезмерно мягким и напомнили, что за жестокое обращение с животными по УК РФ может грозить до пяти лет лишения свободы.

В Новосибирске до этого коту по кличке Кузя, пострадавшему от рук живодера, сделали искусственную шубу. Животное получило тяжелые ожоги и повреждения кожи после того, как его облили клеем и подожгли. Врачи провели несколько операций, включая удаление некротизированных участков. Кузя обрел новых хозяев.

