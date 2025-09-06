Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 14:54

Украина готовила диверсантов для терактов в Донбассе

ТАСС: Киев готовил солдат для диверсий на гражданских объектах Донбасса

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети

Украина готовила военнослужащих к диверсиям на гражданских объектах на освобожденных территориях Донбасса, сообщили в ТАСС со ссылкой на материалы из телефонов плененных солдат ВСУ. Также Киев обучал военных терактам в местах массового скопления людей. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

В телефонах солдат обнаружены фото и видео, на которых показан процесс подготовки. Также на устройствах хранились снимки документов, полученных солдатами после прохождения подготовки в иностранных и украинских учебных центрах, отметили в издании.

Свидетельства подготовки к диверсиям обнаружили у пленных из 58-й отдельной мотопехотной бригады и 23-й отдельной механизированной бригады. Кроме того, материалы нашли в телефонах солдат из 110-й отдельной механизированной бригады, президентской бригады и целого ряда других бригад и соединений, добавили в агентстве.

Ранее стало известно о массовой гибели иностранных инструкторов под Одессой. Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что удары были нанесены по побережью. В Минобороны РФ не комментировали данную информацию.

Украина
Донбасс
диверсии
пленные
