Популярный стендапер умер в 28 лет Стендапер Кен Флорес умер от передозировки наркотиков

В США умер стендапер Кен Флорес, ему было 28 лет, сообщает Deadline. Создатель шоу LatinX и LOL! ушел из жизни еще в начале года, однако причина смерти была подтверждена только сейчас.

Флорес умер в Лос-Анджелесе в своем доме. Изначально сообщалось, что у артиста случилась остановка сердца. Теперь судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что юморист скончался в результате передозировки кокаина на фоне застойной сердечной недостаточности.

Стендапер умер в разгар своего сольного тура. До ближайшего концерта оставалось два дня.

