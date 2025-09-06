Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 16:17

Популярный стендапер умер в 28 лет

Стендапер Кен Флорес умер от передозировки наркотиков

Кен Флорес Кен Флорес Фото: Социальные сети

В США умер стендапер Кен Флорес, ему было 28 лет, сообщает Deadline. Создатель шоу LatinX и LOL! ушел из жизни еще в начале года, однако причина смерти была подтверждена только сейчас.

Флорес умер в Лос-Анджелесе в своем доме. Изначально сообщалось, что у артиста случилась остановка сердца. Теперь судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что юморист скончался в результате передозировки кокаина на фоне застойной сердечной недостаточности.

Стендапер умер в разгар своего сольного тура. До ближайшего концерта оставалось два дня.

Ранее стало известно, что генеральный директор и основатель Недели моды в Екатеринбурге Надежда Матюхина ушла из жизни в возрасте 47 лет. Причина смерти не называется. В заявлении организаторов подчеркивается, что уход Матюхиной является тяжелой утратой для семьи, близких и всей команды проекта.

Матюхина основала Неделю моды в Екатеринбурге в 2014 году. Под ее руководством мероприятие стало значимым событием в фешен-индустрии России.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

комики
смерти
США
наркотики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинского депутата обвинили в работе на ФСБ и задержали
Российский регион получит федеральное финансирование после землетрясения
Популярный актер Болливуда умер, снимаясь в четырех фильмах сразу
В Сербии во время протестов пострадали 14 полицейских
Склады ВСУ уничтожены, новобранцы бегут: новости СВО на вечер 6 августа
Энергетик раскрыл, откажется ли Россия от поставок газа в Европу
Лаос может увеличить поставки кофе в Россию из-за США
Патриарх Кирилл вручил Симоньян орден княгини Ольги
Россиянка рассказала о давлении в украинском плену
Игра сборных России и Иордании закончилась травмой футболиста
Правительство России введет регулирование количества платных мест в вузах
Легендарный костюм Тоби Магуайра из «Человека-паука» ушел с молотка
«От этого нельзя абстрагироваться»: Песков рассказал о графике Путина
Комик Сергей Орлов защитил женщин от дебошира: что известно, как помог
Россиянин получил внушительный срок за убийство 30-летней давности
Современные технологии и опыт: как ВЭФ-2025 защитили от кибератак
Мужчина бросился в пасть аллигатору ради спасения жены
Популярный стендапер умер в 28 лет
Вирусолог предположил, что могло спровоцировать ВИЧ на Чукотке
Рыбацкая лодка попала под буксир с баржами в Нижегородской области
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.