Популярный стендапер умер в 28 лет

В США умер стендапер Кен Флорес, ему было 28 лет, сообщает Deadline. Создатель шоу LatinX и LOL! ушел из жизни еще в начале года, однако причина смерти была подтверждена только сейчас.
Флорес умер в Лос-Анджелесе в своем доме. Изначально сообщалось, что у артиста случилась остановка сердца. Теперь судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что юморист скончался в результате передозировки кокаина на фоне застойной сердечной недостаточности.
Стендапер умер в разгар своего сольного тура. До ближайшего концерта оставалось два дня.
Ранее стало известно, что генеральный директор и основатель Недели моды в Екатеринбурге Надежда Матюхина ушла из жизни в возрасте 47 лет. Причина смерти не называется. В заявлении организаторов подчеркивается, что уход Матюхиной является тяжелой утратой для семьи, близких и всей команды проекта.
Матюхина основала Неделю моды в Екатеринбурге в 2014 году. Под ее руководством мероприятие стало значимым событием в фешен-индустрии России.
Употребление наркотиков наносит вред здоровью.