02 октября 2025 в 16:47

Дмитрий Позов рассказал, как на его детях сказался развод

Юморист Позов рассказал о спокойной реакции детей на его развод

Дмитрий Позов Дмитрий Позов Фото: Социальные сети

Дети комика и звезды шоу «Импровизация» Дмитрия Позова спокойно восприняли его развод, хотя это событие стало для них травматичным, в чем артист признался в YouTube-шоу Иды Галич «Есть вопросики». Артист пробыл в браке со своей женой Екатериной 13 лет, у них есть двое детей: шестилетний сын Теодор и 10-летняя дочь Савина.

Позов честно сказал детям, что будет жить отдельно от их матери. Те были «внешне спокойны» и восприняли перемены в жизни семьи адекватно, пояснил комик. Разрыв с супругой не повлиял на отношения Позова с Теодором и Савиной, он продолжает заботиться о них и любить. В шоу Галич он отметил, что не понимает безответственного поведения других отцов.

Я вообще не понимаю приколов, когда мужик такой говорит: «А, ну я ж ушел». И ушел. Это даже не вопрос ответственности, хотя это тоже важно. Я несу за них ответственность, и я всегда это знал и буду знать. Моя задача — делать все, чтобы им было классно, — отметил Позов.

Ранее стало известно, что супруги Роман и Елена Товстик официально оформили развод. Бывшая миллиардера получила несколько объектов недвижимости, включая особняк за 600 млн рублей. Предприниматель расторг брак из-за романа с ведущей и моделью Полиной Дибровой.

комики
дети
разводы
браки
