Тотальная слежка за чатами: демократия в ЕС оказалась под колпаком Брюсселя

В Евросоюзе прошло обсуждение спорного законопроекта о полном контроле за чатами в мессенджерах, который Брюссель называет одним из элементов борьбы с насилием над детьми. Однако общественники уверены: таким образом власти ЕС хотят полностью подчинить себе информационное пространство и ввести слежку за жителями Европы. Зачем на самом деле ЕС нужна такая инициатива и будет ли она принята — в материале NEWS.ru.

Как прошли переговоры в ЕС

26 ноября члены Совета ЕС согласовали свою позицию в отношении так называемого Регламента о предотвращении сексуального насилия над детьми. В народе этот документ получил сокращенное название Chat Control, или «закон о контроле чатов».

Проект был предложен в мае 2022 года европейским комиссаром по внутренним делам Ильвой Юханссон. Он включает ряд спорных мер — в том числе создание правовой базы, которая обязала бы цифровые платформы на территории ЕС выявлять и сообщать о материалах, связанных с насилием над несовершеннолетними.

В проекте регламента не уточняется, как именно операторы должны проверять контент в мессенджерах. Однако единственным технически возможным вариантом эксперты называли сканирование на стороне клиента — то есть автоматический анализ сообщений на устройстве пользователя и сопоставление их с анонимной базой данных, содержащей сведения о случаях сексуального насилия и груминга.

Сторонники законопроекта утверждают, что инициатива нацелена исключительно на защиту детей и борьбу с распространением детской порнографии. Противники уверены: от нее пострадают простые граждане, поскольку тотальная слежка коснется всего населения ЕС.

Эта позиция недалека от истины, считает зампред комитета Госдумы по информационной политике, ИТ и связи Андрей Свинцов. В беседе с NEWS.ru он отметил, что евробюрократам необходим полный контроль над гражданами ЕС.

Участники альянса «Остановим контроль чатов!» Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

«В этой ситуации последнее, что остается ЕС как системе управления, — установить тотальный контроль над всеми соцсетями. Эти площадки, в отличие от СМИ, пока еще представляют собой небольшую прослойку свободы в Европе. Однако если закон будет принят, вероятно, Telegram будет либо заблокирован, либо жестко ограничен, особенно учитывая уже имеющееся уголовное преследование Павла Дурова со стороны французских властей. Тенденция будет только нарастать», — подчеркнул парламентарий.

Зачем Европе скандальный закон

Для борьбы с законопроектом в Европе была создана платформа под названием Fight Chat Control. Ее создатели заявляют, что инициатива подрывает основные права граждан на неприкосновенность частной жизни и защиту данных, которые гарантируются статьями 7 и 8 хартии ЕС и считаются основополагающими европейскими ценностями.

Противники проекта также допускают, что системы мониторинга могут по ошибке идентифицировать безобидный контент как нарушение — речь идет, к примеру, о фотографиях из отпуска или шутках. В результате невинные граждане окажутся под угрозой ложных обвинений и расследований, способных уничтожить их репутацию. При этом сама цель законопроекта — защита детей — так и не будет достигнута, уверены критики.

«Эксперты и организации по защите детей, включая ООН, предупреждают, что массовая слежка не способна предотвратить насилие и фактически делает детей менее защищенными», — утверждают они.

Генерал-майор ФСБ в запасе Александр Михайлов в разговоре с NEWS.ru отметил, что технологии, предлагаемые властями ЕС, действительно могут быть использованы во вред.

«Все зависит от того, как в Европе будут контролировать соблюдение этого закона. Можно предполагать, что он будет использоваться для давления на оппозицию и другие структуры, сбора компромата на политиков или других граждан», — подчеркнул собеседник.

Фото: Julian Rettig/dpa/Global Look Press

В то же время мессенджеры представляют собой серьезный инструмент по созданию угрозы нацбезопасности государств, добавил Михайлов. В них, в частности, заключаются сделки по покупке оружия и торговле наркотиками.

Что будет, если ЕС начнет следить за чатами

Как сообщает Euractiv, в ходе обсуждений в Совете ЕС в среду был согласован юридический текст законопроекта, который отменяет обязательные предписания по мониторингу чатов. Однако члены совета пришли к выводу, что такая мера может быть введена цифровыми платформами добровольно — поэтому законопроект по-прежнему вызывает опасения активистов.

Свинцов уверен, что Европа сегодня движется к железному занавесу, и в первую очередь это ударит по ее собственному населению.

«Цель в том, чтобы европейские граждане находились в информационном вакууме и блокаде, чтобы происходящее внутри Европы не выходило за ее пределы, а события внешнего мира не проникали за этот занавес, который ЕС возводит вокруг себя. Эта тенденция уже заметна по состоянию границ: с Россией они фактически заблокированы. Вероятно, аналогичная борьба будет вестись с Китаем, Индией и многими другими странами. Информационно Европа уже фактически находится в изоляции. Если же к этому добавится еще и энергетическая блокада, европейские страны погрузятся в тотальный хаос и рецессию», — резюмировал политик.

