IT-эксперт предупредил о схеме мошенников с сервисами доставки IT-эксперт Винокуров: аферисты часто используют сервисы доставки в своих схемах

Мошенники нередко используют схемы обмана, связанные с сервисами доставки на онлайн-площадках, заявил Hi-Tech Mail IT-эксперт Александр Винокуров. При этом наиболее популярными среди злоумышленников остаются телефонные звонки под видом сотрудников банков, правоохранителей или родственников.

К более сложным схемам относится мошенничество с сервисами доставки на онлайн-площадках. Недобросовестный покупатель делает заказ и оплачивает его, а затем оформляет возврат, подменяя полученный товар на аналогичный, но неисправный. Так продавец теряет и товар, и деньги, а злоумышленник остается безнаказанным, — предупредил Винокуров.

Эксперт добавил, что, помимо этого, мошенники продолжают атаковать людей в мессенджерах. Они регулярно вступают в групповые чаты и предлагают «легкий заработок». Аферисты также осваивают современные технологии. В частности, они уже пытаются клонировать голоса в попытках втереться в доверие к потенциальной жертве.

Ранее эксперт по информационной безопасности Александр Дворянский заявил, что в преддверии Нового года мошенники начали использовать в своих целях ажиотаж, связанный с билетами на праздничные шоу. С помощью писем на почту или сообщений в соцсетях они предлагают купить их якобы по акции.