Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 12:14

IT-эксперт предупредил о схеме мошенников с сервисами доставки

IT-эксперт Винокуров: аферисты часто используют сервисы доставки в своих схемах

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Мошенники нередко используют схемы обмана, связанные с сервисами доставки на онлайн-площадках, заявил Hi-Tech Mail IT-эксперт Александр Винокуров. При этом наиболее популярными среди злоумышленников остаются телефонные звонки под видом сотрудников банков, правоохранителей или родственников.

К более сложным схемам относится мошенничество с сервисами доставки на онлайн-площадках. Недобросовестный покупатель делает заказ и оплачивает его, а затем оформляет возврат, подменяя полученный товар на аналогичный, но неисправный. Так продавец теряет и товар, и деньги, а злоумышленник остается безнаказанным, — предупредил Винокуров.

Эксперт добавил, что, помимо этого, мошенники продолжают атаковать людей в мессенджерах. Они регулярно вступают в групповые чаты и предлагают «легкий заработок». Аферисты также осваивают современные технологии. В частности, они уже пытаются клонировать голоса в попытках втереться в доверие к потенциальной жертве.

Ранее эксперт по информационной безопасности Александр Дворянский заявил, что в преддверии Нового года мошенники начали использовать в своих целях ажиотаж, связанный с билетами на праздничные шоу. С помощью писем на почту или сообщений в соцсетях они предлагают купить их якобы по акции.

мошенники
общество
онлайн-магазины
мессенджеры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вечная память»: Винокур обратился к вдове умершего Оганезова
Названа дата празднования Дня памяти жертв геноцида советского народа
«Россия хочет гарантировать мир»: Песков о переговорах по Украине
В Госдуме назвали трагедию в Одинцово системной проблемой
Десятки тысяч людей в российском регионе остались без воды
В России будут отмечать День памяти жертв геноцида советского народа
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 декабря: где сбои в РФ
В Кремле высказались о заявлении лидеров ЕС по гарантиям безопасности Киеву
В Кремле рассказали, как Путин готовится к прямой линии
Минобороны России сообщило о зачистке 120 зданий в Димитрове в ДНР
Буллинг или мошенники: почему подросток устроил резню в школе в Одинцово?
ВС России уничтожили цех сборки и хранения ударных беспилотников ВСУ
Песков ответил на вопрос о «хорошем» разговоре Путина и Трампа
Зеленскому поставили ультиматум в США по гарантиям безопасности
Стилист назвала главные трендовые цвета следующего года
Бутина раскрыла, из каких стран россияне массово возвращаются на родину
В Европе напомнили об одной речи Путина
Юрист высказался, кто ответственен за трагедию в школе в Одинцово
Лавров раскрыл одно обещание США о будущем Украины
«Полиция, допрос, подписи»: тренера «Зенита» и его жену задержали в Мюнхене
Дальше
Самое популярное
Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря
Россия

ВСУ в ловушке у Северска, Одесса в огне: новости СВО к вечеру 14 декабря

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.