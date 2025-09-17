В МВД раскрыли, как распознать мошеннический онлайн-магазин цветов МВД России: мошенники часто занижают цены в поддельных онлайн-магазинах цветов

Мошенники зачастую сильно занижают цены в поддельных онлайн-магазинах цветов, пишет «Москва 24» со ссылкой на МВД России. Аферисты также используют чужие фотографии на своих сайтах.

Злоумышленники, как правило, указывают в фальшивых аккаунтах адреса реальных компаний, не имеющих никакого отношения к торговле цветами, предупредили в ведомстве. Другим тревожным признаком является отсутствие у продавца официального сайта, возможности онлайн-оплаты и каких-либо публичных юридических реквизитов.

Общение на таких сайтах намеренно уводят в мессенджеры, а функция комментариев под публикациями отключена, чтобы скрыть негативные отзывы или жалобы. Наконец, для подтверждения заказа мошенники требуют полную или частичную оплату, после чего просто перестают выходить на связь, предупредили россиян.

В МВД ранее рассказали, что внезапная смена обращения с «ты» на «вы» в переписке с другом может сигнализировать о мошеннике. Если знакомый в мессенджере вдруг стал необычно вежлив — это повод для серьезных подозрений.