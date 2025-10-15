Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 октября 2025 в 12:14

Маск поддержал заявление Дурова против закона ЕС о слежке за перепиской

Маск сделал репост обращения Дурова о рисках закона Chat Control во Франции

Илон Маск Илон Маск Фото: Shutterstock/FOTODOM

Миллиардер Илон Маск поддержал позицию основателя Telegram Павла Дурова, выступившего против предполагающего тотальный контроль над онлайн-перепиской европейского законопроекта Chat Control. Он сделал репост публикации Дурова, предупреждающего о рисках для личной свободы и приватности пользователей.

14 октября Павел Дуров опубликовал текст, разосланного в Telegram всем пользователям во Франции, заявления по поводу Chat Control. Как отмечается в сообщении, сегодня ЕС практически лишил пользователей права на приватность. Он предупредил пользователей о том, что Франция продвигает в ЕС принятие законопроекта, «который заставил бы приложения сканировать каждое личное сообщение, превращая телефоны в шпионские устройства».

Подобные меры, направленные на «борьбу с преступностью», на деле создают угрозу для обычных граждан, чьи личные данные могут быть скомпрометированы. Германия выступила против инициативы, однако вопрос защиты цифровых свобод по-прежнему остается открытым, говорится в сообщении.

Ранее Дуров подчеркнул, что у его поколения остается все меньше времени, чтобы спасти свободный интернет. Он добавил, что пространство, созданное для открытого обмена знаниями, становится инструментом тотального контроля.

Илон Маск
Павел Дуров
Telegram
Франция
