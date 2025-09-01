Ушла из жизни гендиректор Недели моды

Генеральный директор и основатель Недели моды в Екатеринбурге Надежда Матюхина ушла из жизни в возрасте 47 лет в субботу, 30 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на организаторов проекта. Причина смерти не называется, информация о времени и месте прощания будет опубликована дополнительно. В заявлении организаторов подчеркивается, что уход Матюхиной является тяжелой утратой для семьи, близких и всей команды проекта.

Матюхина основала Неделю моды в Екатеринбурге в 2014 году. Под ее руководством мероприятие стало значимым событием в fashion-индустрии России, дважды в год собирая около 70 российских дизайнеров и студентов профильных вузов. Главной миссией проекта было развитие индустрии моды в России, популяризация отечественных брендов и поддержка молодых специалистов.

