01 сентября 2025 в 20:22

Ушла из жизни гендиректор Недели моды

Генеральный директор Недели моды Надежда Матюхина умерла в Екатеринбурге

Надежда Матюхина Надежда Матюхина Фото: Социальные сети

Генеральный директор и основатель Недели моды в Екатеринбурге Надежда Матюхина ушла из жизни в возрасте 47 лет в субботу, 30 августа, сообщил ТАСС со ссылкой на организаторов проекта. Причина смерти не называется, информация о времени и месте прощания будет опубликована дополнительно. В заявлении организаторов подчеркивается, что уход Матюхиной является тяжелой утратой для семьи, близких и всей команды проекта.

Матюхина основала Неделю моды в Екатеринбурге в 2014 году. Под ее руководством мероприятие стало значимым событием в fashion-индустрии России, дважды в год собирая около 70 российских дизайнеров и студентов профильных вузов. Главной миссией проекта было развитие индустрии моды в России, популяризация отечественных брендов и поддержка молодых специалистов.

Ранее в Австралии умер чемпион Европы и боксер-тяжеловес Джо Багнер. Его не стало в доме престарелых в Австралии. Спортсмен известен тем, что провел два боя с Мохаммедом Али в 1973 и в 1975 годах, в которых продержался все 15 раундов, проиграв легендарному боксеру по очкам.

Ушла из жизни гендиректор Недели моды
