02 октября 2025 в 18:33

«Стал чаще выпивать»: комик Позов об алкоголизме

Комик Позов рассказал о лечении от депрессии в реабилитационном центре

Дмитрий Позов Дмитрий Позов Фото: t.me/pozov

Звезда шоу «Импровизация» Дмитрий Позов заявил на шоу «Есть вопросики», что никогда не страдал алкоголизмом. По словам комика, он обратился в реабилитационный центр за помощью из-за депрессии.

У меня никогда не было проблем с алкоголем в привычном понимании этого слова. У меня не было болезни. Я просто стал чаще выпивать. Были периоды, когда я выпивал один раз в два месяца, а бывало, когда, как среднестатистический человек, — раз в неделю, — заявил Позов.

Он уточнил, что действительно стал чаще обращаться к алкоголю на фоне личного кризиса: звезда популярного шоу развелся и потерял отца. Однако к медикам, по его словам, пришлось обратиться на фоне депрессии, а не проблем с горячительными напитками.

Ранее Позов рассказал, что дети спокойно приняли развод в семье, хотя это событие стало для них травматичным. Артист пробыл в браке со своей женой Еленой 13 лет, у них есть двое детей: шестилетний сын Теодор и десятилетняя дочь Савина. Разрыв не повлиял на отношения — комик изначально честно сообщил, что будет жить отдельно от их матери.

