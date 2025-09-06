В России рассекретили архивы о зверствах нацистов в Донбассе

ФСБ рассекретила материалы о преступлениях нацистов в Донбассе во время Великой Отечественной войны, сообщил председатель совета регионального отделения «Движения Первых» в ДНР Денис Чернобай. По его словам, которые приводит РИА Новости, среди них документы и архивные кадры.

Документы касаются абсолютно разных тем, периода оккупации, о том, какие концлагеря находились у нас на территории Донбасса <…>, фотографии захоронений, подтверждающие те зверства, которые творили оккупанты на территории Донбасса с 1941 по 1943 год, — пояснил Чернобай.

Также среди материалов были найдены протоколы допроса коллаборационистов. Глава совета реготделения «Движения Первых» не исключил, что с архивами будут знакомить молодежь на различных исторических мероприятиях.

Ранее в Аргентине нашли похищенную нацистами картину итальянского художника Витторе Гисланди. Предполагается, что немцы украли ее у голландского коллекционера Жака Гаудстиккера в годы Второй мировой войны. Полотно находилось у дочерей финансиста нацистов Фридриха Кадгина, который сбежал в Аргентину после войны.