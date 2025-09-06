Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 сентября 2025 в 15:54

В России рассекретили архивы о зверствах нацистов в Донбассе

ФСБ опубликовала секретные архивы о преступлениях нацистов в Донбассе

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

ФСБ рассекретила материалы о преступлениях нацистов в Донбассе во время Великой Отечественной войны, сообщил председатель совета регионального отделения «Движения Первых» в ДНР Денис Чернобай. По его словам, которые приводит РИА Новости, среди них документы и архивные кадры.

Документы касаются абсолютно разных тем, периода оккупации, о том, какие концлагеря находились у нас на территории Донбасса <…>, фотографии захоронений, подтверждающие те зверства, которые творили оккупанты на территории Донбасса с 1941 по 1943 год, — пояснил Чернобай.

Также среди материалов были найдены протоколы допроса коллаборационистов. Глава совета реготделения «Движения Первых» не исключил, что с архивами будут знакомить молодежь на различных исторических мероприятиях.

Ранее в Аргентине нашли похищенную нацистами картину итальянского художника Витторе Гисланди. Предполагается, что немцы украли ее у голландского коллекционера Жака Гаудстиккера в годы Второй мировой войны. Полотно находилось у дочерей финансиста нацистов Фридриха Кадгина, который сбежал в Аргентину после войны.

Донбасс
ВОВ
архивы
ФСБ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинского депутата обвинили в работе на ФСБ и задержали
Российский регион получит федеральное финансирование после землетрясения
Популярный актер Болливуда умер, снимаясь в четырех фильмах сразу
В Сербии во время протестов пострадали 14 полицейских
Склады ВСУ уничтожены, новобранцы бегут: новости СВО на вечер 6 августа
Энергетик раскрыл, откажется ли Россия от поставок газа в Европу
Лаос может увеличить поставки кофе в Россию из-за США
Патриарх Кирилл вручил Симоньян орден княгини Ольги
Россиянка рассказала о давлении в украинском плену
Игра сборных России и Иордании закончилась травмой футболиста
Правительство России введет регулирование количества платных мест в вузах
Легендарный костюм Тоби Магуайра из «Человека-паука» ушел с молотка
«От этого нельзя абстрагироваться»: Песков рассказал о графике Путина
Комик Сергей Орлов защитил женщин от дебошира: что известно, как помог
Россиянин получил внушительный срок за убийство 30-летней давности
Современные технологии и опыт: как ВЭФ-2025 защитили от кибератак
Мужчина бросился в пасть аллигатору ради спасения жены
Популярный стендапер умер в 28 лет
Вирусолог предположил, что могло спровоцировать ВИЧ на Чукотке
Рыбацкая лодка попала под буксир с баржами в Нижегородской области
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.