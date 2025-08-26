В Аргентине обнаружили похищенную нацистами картину

Картина итальянского художника Витторе Гисланди (1655-1743) была обнаружена журналистами газеты Algemeen Dagblad в Аргентине, передает издание NL Times. Предполагается, что нацисты украли ее у голландского коллекционера Жака Гаудстиккера в годы Второй мировой войны.

На данный момент полотно находится у дочерей финансиста нацистов Фридриха Кадгина, который сбежал в Аргентину после войны. Картина была замечена на опубликованной на сайте недвижимости фотографии дома, который выставили на продажу. Эксперты заявили, что это оригинал. Наследники коллекционера собираются добиться ее возвращения.

Ранее в США обнаружили уникальный портрет хирурга Джона Била Дэвиджа, написанный в 1844 году. Прозванную «Моной Лизой XIX века» картину нашли в подсобке закрывшегося ресторана в Балтиморе во время оценки имущества. Полотно обнаружила оценщица Кэролин Браунли. Она передала информацию медиаисторику Мег Филдинг. Выяснилось, что портрет много лет находился в ресторане Bertha's Mussels, а затем оказался забытым в подсобке. Автор картины пока не установлен.