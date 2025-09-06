Вирусолог предположил, что могло спровоцировать ВИЧ на Чукотке

Распространение ВИЧ на Чукотке может быть связано с глобализацией, предположил вирусолог Виктор Зуев в интервью радиостанции «Говорит Москва». Он подчеркнул, что для оценки эпидемиологической обстановки необходимо учитывать данные о миграционных процессах.

Чукотка вроде бы далеко от Москвы, вдруг такая история. Сейчас люди ездят за рубеж миллионами. Надо смотреть, сколько на Чукотке приезжих, обратить внимание на людское движение. Глобализация может быть причиной распространения заболевания, — прокомментировал эксперт.

Ранее сообщалось, что Чукотский автономный округ стал лидером по уровню заболеваемости ВИЧ-инфекцией среди регионов России в 2024 году. Согласно данным Минздрава России, в прошлом году там было зарегистрировано 79,1 случая на 100 тысяч населения. В пятерку лидеров также вошли Иркутская, Самарская, Алтайский край и Кемеровская области.

До этого главный специалист Минздрава Московской области по общей врачебной практике Роман Горенков сообщил, что около 80% смертей в России вызваны социально значимыми заболеваниями. Среди факторов риска на первом месте стоит артериальное давление. Также в список вошли сахарный диабет, ВИЧ, туберкулез, онкологические заболевания и психические расстройства.