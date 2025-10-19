Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
19 октября 2025 в 12:46

Тоннель между Россией и США не оставит шансов Евротоннелю

Тоннель между Чукоткой и Аляской может достигнуть 113 км

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Тоннель, который свяжет Чукотку и Аляску через Берингов пролив, может достигать от 98 до 113 км, передает РИА Новости. Это почти вдвое превышает длину подземного перехода между Великобританией и Францией – 51 км, из которых 39 км проходят под проливом Ла-Манш.

Ранее генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что строительство тоннеля обойдется в $8 млрд (около 647 млрд рублей). Он назвал объект в честь президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. По словам главы РФПИ, строительство тоннеля уже началось. Объект могут возвести в течение восьми лет. Другие подробности пока неизвестны.

До этого Трамп на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выразил интерес к проекту строительства тоннеля между Россией и Аляской, считая, что это увеличит добычу полезных ископаемых в США. При этом Зеленский высказался, что ему идея о российско-американском тоннеле не нравится. Американский лидер ответил, что и не ожидал от него другого ответа.

